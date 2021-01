Výrazný pokles zásob ropy v USA posunul ceny nahor

New York 27. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, pričom cena americkej ropy WTI vzrástla nad 53 USD za barel (159 litrov). K rastu prispeli informácie o poklese ropných zásob v USA na 10-mesačné minimum, čo čiastočne vykompenzovalo obavy z dôsledkov pokračujúcej pandémie nového koronavírusu.



Americké ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o 9,9 milióna na 476,7 milióna barelov. To je najnižší objem od marca minulého roka. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali za minulý týždeň s rastom zásob o 430.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.18 h SEČ 56,32 USD (46,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 41 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 53,10 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 49 centov.



(1 EUR = 1,2114 USD)