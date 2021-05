Výrazný pokles zásob v USA zvýšil ceny ropy

Singapur 5. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v raste, keď trhy podporili informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA, čo signalizuje vysoký dopyt po palivách v najväčšej ekonomike sveta. Informácia mala na trhy výraznejší vplyv než pokračujúca dramatická pandemická situácia v Indii.



Americký ropný inštitút (API) v utorok (4. 5.) zverejnil, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 30. apríla o 7,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ak sa údaje API potvrdia, bude to viac než trojnásobne výraznejší pokles zásob, než očakávali analytici. Oficiálne údaje o stave zásob ropy v USA zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.



"Ak sa údaje API potvrdia, znamenalo by to najväčší týždenný pokles zásob od konca januára," uviedol analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar. Údaje z USA majú momentálne na trhy väčší vplyv než situácia v Indii, ktorá za posledných 24 hodín zaznamenala zvýšenie počtu obetí na ochorenie COVID-19 o 3780, čo predstavuje nový rekord. Ako však uviedli analytici z ING Economics, ak by situácia v Indii viedla k celonárodnému lockdownu, to by sa na nálade trhov odrazilo výraznejšie.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.35 h SELČ 69,47 USD (57,79 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov. Počas obchodovania sa dostala na 69,78 USD/barel, čo predstavovalo 7-týždňové maximum.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 66,26 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 57 centov. Krátko predtým zaznamenala 66,58 USD/barel, najvyššiu úroveň od 8. marca.



(1 EUR = 1,2021 USD)