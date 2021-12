Výrazný rast dovozu prudko znížil novembrový obchodný prebytok Číny

Peking 7. decembra (TASR) - Dovoz aj vývoz Číny minulý mesiac výrazne vzrástli, pričom v obidvoch prípadoch prekonali očakávania. Tempo rastu dovozu však vysoko prevýšilo rast vývozu, čo sa odrazilo aj na vývoji celkovej obchodnej bilancie. Čína aj naďalej zaznamenáva obchodný prebytok, jeho objem však bol podstatne nižší, než sa očakávalo.



Čínsky colný úrad v utorok informoval, že export vzrástol v novembri medziročne o 22 %. V porovnaní s očakávaniami ekonómov bolo tempo rastu vyššie, keďže ekonómovia počítali so zvýšením exportu o 19 %. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa však tempo rastu spomalilo. V októbri sa vývoz Číny zvýšil medziročne o 21,7 %.



V prípade dovozu bol vývoj iný. Rast dosiahol až 31,7 %, čo znamená výrazné zrýchlenie, keď v októbri sa dovoz zvýšil o 20,6 %. Ekonómovia pritom počítali so spomalením rastu na 19,8 %.



Výsledkom bol pokles obchodného prebytku v prepočte o takmer 13 miliárd USD. Obchodný prebytok Číny dosiahol 71,7 miliardy USD (63,52 miliardy eur), zatiaľ čo v októbri predstavoval 84,5 miliardy USD. Výsledok tak výrazne zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s poklesom na 82,7 miliardy USD.



Ekonómovia však pochybujú o tom, že novembrový prudký rast dovozu signalizuje začiatok trvalejšieho zotavovania ekonomiky. Ako uviedol ekonóm z Capital Economics Julian Evans-Pritchard, nedá sa to očakávať, keďže v prípade sektora nehnuteľností sa počíta s jeho ďalším oslabením.



(1 EUR = 1,1287 USD)