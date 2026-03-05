< sekcia Ekonomika
Výrazy ako vegetariánsky alebo sójový rezeň zostávajú v EÚ povolené
Tieto označenia majú byť v budúcnosti pre vegetariánske náhrady zakázané, zatiaľ čo všeobecnejšie výrazy ako burger a rezeň zostanú predbežne povolené.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Označenie ako vegetariánske burger, sójové rezne alebo tofu klobásy pre rastlinné náhrady produktov z mäsa zostanú v Európskej únii zatiaľ povolené. Po rokovaniach medzi zástupcami Európskeho parlamentu (EP) a 27 členských štátov EÚ (Rada EÚ) sa bežne používané názvy potravín nenachádzajú na zozname výrazov, ktoré majú byť v budúcnosti vyhradené pre živočíšne produkty. TASR o tom informuje na základe správy portálu ORF, ktorý sa vo štvrtok odvolal na predstaviteľov Európskeho parlamentu.
Ďalšie diskusie o tejto téme sa očakávajú na budúci rok. Zoznam podľa poslancov EP obsahuje špecifickejšie výrazy, ako napríklad hovädzie a bravčové mäso alebo kuracie stehno. Tieto označenia majú byť v budúcnosti pre vegetariánske náhrady zakázané, zatiaľ čo všeobecnejšie výrazy ako burger a rezeň zostanú predbežne povolené.
