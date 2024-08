Výroba a spotreba čierneho uhlia v EÚ zaznamenáva historické poklesy

Brusel 20. augusta (TASR) - V Európskej únii v roku 2022 solárna energia po prvý raz v histórii prekonala čierne uhlie pri výrobe elektriny. Podiel slnečnej energie na celkovej výrobe elektriny v EÚ bol pred dvoma rokmi 210.249 gigawathodín (GWh) v porovnaní s 205.693 GWh zaistených spálením čierneho uhlia. Na správu Eurostatu upozornil v utorok bruselský spravodajca TASR.



Štatistický úrad EÚ pripomenul, že Poľsko a Česko sú jediní dvaja zostávajúci producenti čierneho uhlia v EÚ, pričom iba Poľsko ho používa ako hlavný zdroj na výrobu elektriny.



Hnedé uhlie, kategóriu uhlia s nižším energetickým obsahom, využíva na výrobu elektriny deväť krajín EÚ a v roku 2022 bolo zdrojom 241.572 GWh elektriny.



Dovoz čierneho uhlia sa v roku 2022 zvýšil, nie však z Ruska, uvádza sa v správe Eurostatu. Miera závislosti od dovozu čierneho uhlia dosiahla najvyšší bod práve v tomto roku, na úrovni 74,4 %.



Prudký nárast dovozu čierneho uhlia, o 15 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2021, možno vysvetliť tým, že členské krajiny EÚ si budujú zásoby uhlia. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď krajiny Únie väčšinou hlásili míňanie zásob, v roku 2022 zaradili do svojich energetických zásob deväť miliónov ton čierneho uhlia, čo je prvé budovanie zásob tohto druhu paliva od roku 2019 a najvyššie od roku 2008.



Aj napriek dosiahnutému maximu v roku 2022 bola miera závislosti EÚ od dovozu čierneho uhlia pod úrovňou závislosti od dovozu ropy a zemného plynu (obe nad 97 %).



V roku 2022 bolo Rusko najväčším dodávateľom čierneho uhlia do EÚ, keď zaistilo 24 % všetkých dodávok. Nasledovali Spojené štáty (18 %) a Austrália (17 %). Po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine vo februári 2022 EÚ v auguste toho istého roka zaviedla zákaz na dovoz čierneho uhlia z Ruska, čo viedlo k poklesu dovozu z tejto krajiny na 27 miliónov ton. V porovnaní s rokom 2021 to predstavovalo pokles dovozu o 45 %.



Predbežné mesačné údaje za rok 2023 podľa Eurostatu naznačujú, že vlani sa produkcia a spotreba čierneho uhlia v EÚ znížila na najnižšiu zaznamenanú úroveň, keď výroba dosiahla 274 miliónov ton (-22 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom) a spotreba 351 miliónov ton (-23 % voči roku 2022).



S poklesom spotreby uhlia o viac ako 100 miliónov ton sa zdá, že ide o jeden z najväčších historických ročných poklesov zaznamenaných v prípade používaných palív v EÚ. V roku 2023 boli hlavnými spotrebiteľmi uhlia v EÚ Nemecko (37 %) a Poľsko (27 %), ktoré zabrali takmer dve tretiny celkovej spotreby.