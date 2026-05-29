< sekcia Ekonomika
Výroba a tržby nemeckého chemického odvetvia v prvom kvartáli stúpli
Zvýšili sa tržby výrobcov vo všetkých segmentoch chemického odvetvia vrátane segmentov základných a špeciálnych chemikálií, petrochemických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. mája (TASR) - Produkcia a tržby nemeckého chemického sektora v prvom štvrťroku v porovnaní so záverečným kvartálom minulého roka vzrástli o viac ako 2 %. Uviedol to v piatok Zväz nemeckého chemického priemyslu (VCI). Zákazníci si totiž tvorili zásoby pre obavy z narušenia dodávok v dôsledku vojny v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zvýšili sa tržby výrobcov vo všetkých segmentoch chemického odvetvia vrátane segmentov základných a špeciálnych chemikálií, petrochemických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti. „Dodatočné objednávky na začiatku roka čiastočne poukazujú na preventívne nákupy a budovanie zásob v reakcii na eskaláciu v Perzskom zálive,“ uviedol VCI. Tržby chemických a farmaceutických firiem podľa sezónne upravených údajov celkovo stúpli o 2,1 % na takmer 51 miliárd eur.
Generálny riaditeľ VCI Wolfgang Grosse Entrup však varoval, že tieto čísla nesignalizujú trvalé oživenie nemeckého chemického sektora, ktorý je tretím najväčším priemyselným odvetvím v krajine po automobilovom a strojárskom sektore. Produkcia a tržby chemického odvetvia totiž zostávajú hlboko pod úrovňou z predchádzajúceho roka.
„Ide o dočasné posilnenie vyvolané panikou, z ktorého časti chemického priemyslu profitujú v krátkodobom horizonte," povedal Grosse Entrup. VCI očakáva, že celková produkcia nemeckého chemického priemyslu v priebehu tohto roka klesne.
Zvýšili sa tržby výrobcov vo všetkých segmentoch chemického odvetvia vrátane segmentov základných a špeciálnych chemikálií, petrochemických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti. „Dodatočné objednávky na začiatku roka čiastočne poukazujú na preventívne nákupy a budovanie zásob v reakcii na eskaláciu v Perzskom zálive,“ uviedol VCI. Tržby chemických a farmaceutických firiem podľa sezónne upravených údajov celkovo stúpli o 2,1 % na takmer 51 miliárd eur.
Generálny riaditeľ VCI Wolfgang Grosse Entrup však varoval, že tieto čísla nesignalizujú trvalé oživenie nemeckého chemického sektora, ktorý je tretím najväčším priemyselným odvetvím v krajine po automobilovom a strojárskom sektore. Produkcia a tržby chemického odvetvia totiž zostávajú hlboko pod úrovňou z predchádzajúceho roka.
„Ide o dočasné posilnenie vyvolané panikou, z ktorého časti chemického priemyslu profitujú v krátkodobom horizonte," povedal Grosse Entrup. VCI očakáva, že celková produkcia nemeckého chemického priemyslu v priebehu tohto roka klesne.