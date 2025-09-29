< sekcia Ekonomika
Výroba aj predaj vozidiel Toyoty pokračovali v auguste v raste
Toyota predala v auguste celosvetovo 844.963 vozidiel.
Autor TASR
Tokio 29. septembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila, že celosvetový predaj jej vozidiel pokračoval v auguste v raste, už ôsmy mesiac v rade. Prispel k tomu dopyt po niektorých jej hybridných modeloch v Spojených štátoch, ale aj na ďalších zahraničných trhoch, čo kompenzovalo slabšie výsledky automobilky v Japonsku. Rast zaznamenala aj produkcia, v tomto prípade tretí mesiac po sebe. Informovali o tom agentúry Kjódó a Reuters.
Toyota predala v auguste celosvetovo 844.963 vozidiel. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 2,2 %.
Na zahraničných trhoch predala spoločnosť 748.694 vozidiel, čo predstavuje medziročný rast o 4,4 % a nový augustový rekord. V USA predaj dosiahol 225.367 áut, o 13,6 % viac než pred rokom. Podpísal sa pod to vysoký dopyt po jej hybridných vozidlách, napriek dovozným clám uvaleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Z ďalších kľúčových trhov zvýšila Toyota predaj v Číne, aj keď iba mierne. Objem predaja vzrástol o 0,9 % na 153.415 po tom, ako ho podporili vládne dotácie na kúpu ekologickejších áut, ako aj dopyt po novom elektrickom modeli Toyoty.
Naopak, predaj na domácom trhu klesol o viac než desatinu. Dosiahol 96.269 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 12,1 %.
Toyota zároveň dodala, že v auguste zaznamenala rast aj celosvetová produkcia. Zvýšila sa o 4,9 % na 744.176 vozidiel. Medziročne tak rástla tretí mesiac v rade.
Výsledky firmy opäť podporili USA. Produkcia na americkom trhu sa zvýšila o 19 % na 126.081 vozidiel a pomohla kompenzovať pokles výroby v Číne. Tam dosiahla 125.383 áut, čo medziročne znamená pokles o 8,2 %. Domáca produkcia vzrástla o 12 % na 207.990 vozidiel.
