Výroba áut v Británii klesla v dôsledku kybernetického útoku
Autor TASR
Londýn 24. októbra (TASR) - Produkcia automobilov v Spojenom kráľovstve v septembri klesla, keďže kybernetický útok zastavil prevádzku najväčšieho britského zamestnávateľa v tomto sektore, spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR). Oznámilo to v piatok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa údajov SMMT sa počet vyrobených osobných vozidiel v septembri znížil o 27,1 % na 51.090 kusov. Tento výrazný pokles sa pripisuje predovšetkým zastaveniu výroby JLR po bezprecedentnom kybernetickom útoku.
Kombinovaná výroba osobných a úžitkových vozidiel v septembri klesla o 35,9 % na 54.319 kusov. Produkcia úžitkových vozidiel sa znížila už šiesty mesiac po sebe, a to o 77,9 % na 3229 kusov v dôsledku konsolidácie prevádzky ich najväčšieho producenta.
Takmer polovica (47,8 %) automobilov vyrobených v septembri boli elektrifikované modely, buď elektrické na batérie, plug-in hybridné alebo hybridné. Objem ich výroby sa pritom zvýšil o 14,7 % na 24.445 kusov.
Produkcia pre domáci trh v Spojenom kráľovstve klesla v septembri o 34,1 % na 12.269 kusov, zatiaľ čo export sa znížil o 24,5 % na 38.821 automobilov, čo predstavuje 76 % z celkovej produkcie. Európska únia (EÚ), USA, Turecko, Japonsko a Južná Kórea boli piatimi najväčšími exportnými destináciami.
Údaje zo začiatku roka ukazujú, že britskí producenti automobilov a dodávok vyrobili do konca septembra 582.250 vozidiel, čo predstavuje pokles o 15,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
„Septembrové výsledky nie sú prekvapujúce vzhľadom na úplnú stratu výroby u najväčšieho britského zamestnávateľa v automobilovom priemysle po kybernetickom incidente. Hoci sa situácia zlepšila, sektor zostáva pod obrovským tlakom,“ zhodnotil výsledky Mike Hawes, generálny riaditeľ SMMT.
