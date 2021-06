Výroba áut v Británii prudko stúpla

Londýn 25. júna (TASR) - Produkcia áut v Británii zaznamenala v máji prudký rast. Zatiaľ čo v máji minulého roka sa v Británii vyrobilo približne 5300 áut, minulý mesiac vyprodukovali britské závody takmer 55.000 vozidiel. Uviedla to v piatok britská Asociácia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa asociácie dosiahla britská produkcia v máji 54.962 vozidiel. V máji 2020 to bolo iba 5314 áut. Dôvodom je situácia v minulom roku, keď nástup pandémie nového koronavírusu prudko zasiahol do ekonomickej aktivity.



Za päť mesiacov tohto roka vyrobili v Británii 429.826 vozidiel. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 32,4 %.



Oproti situácii spred pandémie je však produkcia stále nízka. Ako dodala SMMT, v porovnaní s 5-ročným priemerom bola britská výroba áut v máji o 58 % nižšia. V prípade 5-mesačnej produkcie táto za 5-ročným priemerom zaostala o 36,3 %.