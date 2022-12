Výroba áut v Británii rástla v novembri druhý mesiac v rade

Londýn 23. decembra (TASR) - Produkcia áut v Británii vzrástla v novembri druhý mesiac po sebe. Výsledky potiahol domáci trh, výroba, pre ktorý sa zvýšila takmer o 60 %. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



V Británii sa v novembri vyrobilo 80.091 áut, uviedol britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. To medziročne predstavuje rast o 5,7 %.



Podpísal sa pod to dopyt na domácom trhu. Výroba pre britský trh vzrástla o 59,1 %, naopak export klesol, a to o 5 %. V rámci vývozu väčšina vozidiel smerovala na trh Európskej únie (57 %). Približne 22 % z celkového exportu áut z Británie smerovalo do USA a 6 % do Číny.



Produkcia elektrických vozidiel sa na celkovej výrobe podieľala vyše tretinou. Výroba v tomto segmente vzrástla o 18,3 % na 29.318 vozidiel.



Napriek pozitívnym číslam za daný mesiac je však novembrová produkcia slabá v porovnaní s historickými údajmi. Napríklad v porovnaní s predpandemickým päťročným priemerom za mesiac november bola produkcia v tohtoročnom novembri o 44,1 % slabšia.



Ako uviedol šéf SMMT Mike Hawes, výrobu v roku 2022 do veľkej miery ovplyvňovali problémy v dodávateľskom reťazci, pandemické lockdowny a niektoré štrukturálne a produktové zmeny. SMMT však očakáva, že tieto ťažkosti by sa v roku 2023 mali zmierniť.