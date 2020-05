Výroba áut v Británii sa prepadla na najnižšiu úroveň za 75 rokov

Londýn 29. mája (TASR) - Produkcia áut v Británii sa minulý mesiac prepadla na 75-ročné minimum, keď pandémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace karanténne opatrenia prinútili firmy zatvoriť prevádzky. Uviedla to v piatok britská Asociácia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



V apríli sa v Británii vyrobilo iba 197 áut, medziročne o 99,7 % menej. Výsledok predstavuje najnižší počet od skončenia druhej svetovej vojny. Z tohto počtu sa pre domáci trh vyrobilo 45 áut a na export smerovalo 152 vozidiel. Za štyri mesiace tohto roka dosiahol pokles 27,6 %, pričom bolo vyrobených 319.449 vozidiel.



Ako dodala SMMT, namiesto produkcie áut presunuli automobilky svoju pozornosť na výrobu ochranných pomôcok, ako sú ochranné štíty či obleky pre zdravotníkov.



Podľa posledných analýz by produkcia mohla tento rok klesnúť pod milión áut. Ak sa odhady potvrdia, bude to znamenať nižší objem produkcie než v krízovom roku 2009.