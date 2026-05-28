Výroba áut v Británii sa v apríli medziročne zmenšila o 0,7 %

Autor TASR
Londýn 28. mája (TASR) - Produkcia automobilov vo Veľkej Británii v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška klesla o 0,7 % na štvormesačné minimum 56.135 kusov. Jej oslabenie nastalo po tom, ako sa znížila aj v marci, a to o 0,8 %. Ide o dôsledok širšej zmeny modelov vzhľadom na výzvy na niekoľkých kľúčových svetových trhoch. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Od začiatku roka do záveru apríla sa výroba áut v Spojenom kráľovstve oproti rovnakému štvormesačnému obdobiu minulého roka zmenšila o 5,4 % na 257.024 vozidiel.

Vývoz áut z Británie sa v apríli znížil o 8,2 %, hoci export na trh Európskej únie stúpol o 6,9 % na 23.103 kusov. Posilnil sa aj vývoz do USA, a to o 6,8 % na 7558 automobilov. Export na čínsky trh však klesol o 44,4 % na 2081 áut. Napriek poklesu vývozu automobilov z Británie tvorila produkcia na export až 76,4 % celkovej britskej výroby áut.
