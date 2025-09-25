< sekcia Ekonomika
Výroba áut v Británii v auguste klesla o viac ako 18 %
Zatiaľ čo celková produkcia automobilov v auguste klesla, výroba elektrifikovaných vozidiel vzrástla o 40,9 %.
Autor TASR
Londýn 25. septembra (TASR) - Produkcia osobných a úžitkových automobilov v Británii v auguste klesla o 18,2 % na 38.693 kusov, čo zodpovedalo očakávaniam vzhľadom na plánovanú letnú údržbu výrobných liniek, oznámilo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pozornosť odvetvia sa teraz zameriava na kybernetický útok, ktorý si od začiatku septembra vynútil odstávku závodov najväčšieho výrobcu automobilov v krajine, spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR), čo sa prejaví na septembrovej bilancii.
„Teraz sa zameriavame na septembrové výsledky a pravdepodobný dosah kybernetického útoku na najväčšieho britského zamestnávateľa v automobilovom priemysle. SMMT komunikuje so svojimi členmi a vládou s cieľom zistiť, aké dodatočné podporné opatrenia môžu byť potrebné,“ uviedlo odvetvové združenie.
Tri továrne JLR vyrábajú v Británii približne tisíc vozidiel denne. Dcérska spoločnosť indickej skupiny Tata Motors tento týždeň varovala, že výrobné linky zostanú odstavené minimálne do 1. októbra.
Zatiaľ čo celková produkcia automobilov v auguste klesla, výroba elektrifikovaných vozidiel vzrástla o 40,9 %, pričom hybridné, plug-in hybridné a batériové elektrické autá (BEV) tvorili takmer polovicu kusov vyrobených v auguste. Výroba vozidiel na export klesla o 14,2 %, čím sa potvrdil trend z predchádzajúcich mesiacov.
