Výroba áut v Británii v júni vzrástla

Londýn 28. júla (TASR) - Produkcia áut v Británii zaznamenala v júni rast, už druhý mesiac po sebe. Výrobu pomohlo zvýšiť čiastočné zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci. Uviedol to vo štvrtok Zväz britských výrobcov a predajcov áut (SMMT). Informoval o tom server RTTNews.



V Británii sa v júni vyrobilo 72.946 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 5,6 %. Je to ďalší mesiac rastu produkcie po tom, ako sa výroba v máji zvýšila prvýkrát po 10 mesiacoch poklesu.



Za celý prvý polrok však objem produkcie klesol takmer o pätinu, uviedol SMMT. Za šesť mesiacov tohto roka vyrobili v Británii 403.131 áut, čo predstavuje pokles o 19,2 %. Bol to najslabší objem produkcie za 1. polrok od pandémiou ovplyvneného roka 2020.



Dôvodom boli problémy v dodávateľskom reťazci v predchádzajúcom období, čo od konca februára ešte skomplikovala vojna na Ukrajine. Produkciu však ovplyvnili aj štrukturálne a modelové zmeny v sektore a nižší dopyt na zahraničných trhoch.



Produkcia áut určených na export klesla o 23,9 %. Na druhej strane, situáciu čiastočne zmiernil domáci trh. Výroba áut v tomto segmente sa zvýšila, a to o 4,3 %.



SMMT zároveň zhoršil vyhliadky na celý rok 2022. Najnovšie odhaduje, že za celý rok dosiahne britská produkcia 866.600 áut. V porovnaní s prognózou z marca to predstavuje pokles o 113.285 vozidiel. Aj slabší odhad však ešte stále znamená rast produkcie oproti roku 2021, a to o 1 %. Na rok 2023 očakáva SMMT zvýšenie výroby áut na 956.575 vozidiel.