Výroba áut v Británii v októbri klesla, už ôsmy mesiac v rade

Londýn 28. novembra (TASR) - Výroba áut v Spojenom kráľovstve aj v októbri 2024 klesla, už ôsmy mesiac po sebe. Jej pokles je do značnej miery pripisovaný pokračujúcej prestavbe výrobných liniek pre ďalšiu generáciu vozidiel s nulovými emisiami. Ukázali to vo štvrtok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Konkrétne, výroba áut v Spojenom kráľovstve sa v októbri 2024 medziročne znížila o 15,3 % na 77.484 kusov. Produkcia pre domáci trh pritom vzrástla o 5,3 %, ale výroba na export klesla o 14,8 %.



Za prvých desať mesiacov tohto roka sa výroba áut na britských ostrovoch znížila o 10,8 %.



"Spomalenie predaja na globálnom trhu, najmä v prípade elektrických vozidiel, má vplyv na produkciu. Situácia v Spojenom kráľovstve je obzvlášť akútna, keďže máme pravdepodobne tie najprísnejšie emisné ciele a najrýchlejšiu časovú os, ale bez spotrebiteľských stimulov potrebných na poháňanie dopytu," komentoval náročné podmienky na trhu generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Nezávislá prognostická spoločnosť AutoAnalysis znížila svoje predpovede výroby áut a ľahkých dodávok v Británii v tomto aj v nasledujúcom roku 2025.



AutoAnalysis teraz odhaduje, že automobilky tento rok vyrobia 910.805 osobných áut a ľahkých dodávok. Vlani v novembri očakávala prognostická spoločnosť takmer milión vozidiel.



V budúcom roku klesne výroba o ďalších 8 % na 838.665 áut a dodávok. Pred rokom odhadovala spoločnosť produkciu na 995.250 kusov.



Britská vláda tento týždeň sľúbila väčšiu podporu automobilovému priemyslu. Aj konzultácie s výrobcami automobilov v prípade elektrických vozidiel, ktorých predaj sa nevyvíja tak, ako sa čakalo. Minister obchodu Jonathan Reynolds ponúkol ústupky krátko po tom, čo Stellantis oznámil plány na zatvorenie jednej zo svojich tovární na dodávky v krajine, v ktorej sa vyrábali vozidlá Vauxhall už 120 rokov.



"Pre automobilový priemysel sú to veľmi znepokojujúce časy. S masívnymi investíciami do závodov a nových produktov s nulovými emisiami je pod veľkým tlakom," povedal Hawes. "Budeme spolupracovať s vládou na rýchlom preskúmaní nariadenia a rozvoji ambicióznej a komplexnej priemyselnej stratégie, aby sme zabezpečili našu konkurencieschopnosť," dodal.