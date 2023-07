Výroba áut v Británii vzrástla v júni o 16,2 %

Londýn 27. júla (TASR) - Produkcia áut v Spojenom kráľovstve v júni 2023 opäť vzrástla, už piaty mesiac po sebe. Podporil ju silný zahraničný dopyt a lepší manažment problémov v globálnom dodávateľskom reťazci. Ukázali to vo štvrtok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa najnovších údajov sa výroba áut v Británii v júni 2023 zvýšila medziročne o 16,2 % na 84.767 kusov. Výroba na export pritom stúpla o 25,4 % na 67.756 áut.



Za celý prvý polrok sa produkcia áut zvýšila o 11,7 % na 450.168 vozidiel zo 403.131 kusov v rovnakom období minulého roka. To bol najlepší výsledok za prvý polrok od roku 2021, keďže automobilky čoraz lepšie zvládajú ťažkosti v globálnom dodávateľskom reťazci, najmä nedostatok polovodičov, ktorý od pandémie ochorenia COVID-19 obmedzoval výrobu, uviedlo SMMT.



Združenie ďalej informovalo, že výroba elektrických vozidiel (EV) vzrástla v 1. polroku 2023 medziročne o 71,6 % na nový rekord 170.321 kusov.



Európska únia (EÚ) zostala najväčším trhom pre britské automobilky s exportom 214.017 vozidiel v 1. polroku, čo predstavuje 59,5 % celkového vývozu vozidiel. USA, Čína, Japonsko a Austrália sú spolu s EÚ piatimi najväčšími exportnými destináciami pre automobily zo Spojeného kráľovstva.



Nedávne oznámenia o investíciách do elektromobilov, ako aj nový záväzok Tata Motors vybudovať jednu z najväčších európskych tovární na batérie v Spojenom kráľovstve, naznačujú, že tento sektor má budúcnosť, uviedlo SMMT.



Združenie očakáva, že celková produkcia automobilov do konca roka vzrastie o takmer 11 % na 860.000 kusov a do roku 2028 by dosiahnuť predpandemickú úroveň 1 milión vozidiel.