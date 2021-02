Výroba áut v Česku klesla v januári o 12 %

Praha 18. februára (TASR) - Produkcia áut v Česku klesla v januári medziročne o viac než desatinu na približne 104.500 vozidiel. Uviedlo to vo štvrtok české združenie automobilového priemyslu AutoSAP. Je to najhorší januárový výsledok za posledných sedem rokov.



Podľa údajov AutoSAP, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, sa v prvom mesiaci tohto roka vyrobilo v Česku celkovo 104.576 vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 12 %. Slabší výsledok v januári zaznamenali výrobcovia naposledy v roku 2014.



Automobilový sektor, ktorý sa na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) krajiny podieľa takmer desatinou, zasiahol klesajúci dopyt v Európe v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ako aj nedostatok čipov. Na presnejší odhad dôsledkov súčasnej situácie na odvetvie si však podľa AutoSAP bude potrebné počkať do ďalšieho štvrťroka.



Najvýraznejší pokles produkcie zaznamenala v januári Toyota, a to o približne 32 %. Výroba v závode automobilky Hyundai klesla o 13 % a najmenší pokles produkcie zaznamenala Škoda, konkrétne o 5,9 %.