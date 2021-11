Výroba áut v Česku klesla v októbri takmer o polovicu

Praha 19. novembra (TASR) - Výroba áut v Českej republike klesla v októbri medziročne takmer o polovicu. Dôvodom je pretrvávajúci nedostatok čipov. Poukázalo na to české Združenie automobilového priemyslu, ktoré zároveň vyzvalo na obnovenie programu Antivírus.



Podľa združenia, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz, sa v októbri vyrobilo v Česku 68.000 osobných áut. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 47 %. Od začiatku roka vyrobili automobilky takmer 900.000 vozidiel, čo je o 4 % menej než v rovnakom období minulého roka, ktorý bol výrobne najhorší od roku 2014.



"V dôsledku pretrvávajúcich bezprecedentných obmedzení a výpadkov vo výrobe preto automobilový priemysel apeluje na vládu, aby urýchlene schválila systém dočasnej podpory zamestnanosti z programu Antivírus," uvádza tlačová správa Združenia automobilového priemyslu.



Združenie kritizuje prieťahy a neistotu v súvislosti so spúšťaním programu, keďže to zlú situáciu firiem ešte prehlbuje. Vláda totiž podnikom prisľúbila pomoc už pred mesiacom a firmy s tým počítali.



Z automobiliek pôsobiacich v Česku ako jediná zvýšila výrobu v tomto roku spoločnosť Hyundai. Od januára do konca októbra vyrobila 231.600 vozidiel. To je o 21,8 % viac než vlani. V októbri však hlási pokles o 8,8 %.



Škoda Auto vyrobila v tomto roku 547.174 vozidiel, o 11 % menej než vlani. Za október produkcia klesla až o 59,2 %.



Toyota zaznamenala v tomto roku úbytok výroby o 8,5 %, keď celkovo vyrobila 121.000 vozidiel. V októbri klesla produkcia o 49 %.