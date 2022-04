Výroba áut v ČR klesla skoro o pätinu, zasiahla ju i vojna na Ukrajine

Praha 21. apríla (TASR) - Výroba osobných áut v Česku klesla za 1. kvartál tohto roka takmer o pätinu. Je to dôsledok pokračujúcich problémov s dodávkami polovodičov a narušených dodávateľských reťazcov pre vojnu na Ukrajine. Informoval o tom server iDNES.cz.



Celkovo sa za tri mesiace tohto roka vyrobilo v Českej republike 269.000 vozidiel. To znamená medziročne o 18,9 % menej. Z trojice výrobcov v Česku rástla produkcia iba závodu firmy Hyundai v Nošoviciach.



Hyundai z celkového počtu vyrobených áut dodal na trhy viac než 74.000 osobných vozidiel. Podľa Združenia automobilového priemyslu Auto SAP to znamená rast o 13 %. Naopak, produkcia kolínskej Toyoty klesla takmer o 22 % na necelých 32.000 vozidiel.



Ešte výraznejšie klesla produkcia áut od firmy Škoda Auto. Tá za tri mesiace tohto roka vyrobila zhruba 163.000 osobných áut, čo predstavuje pokles o 27,2 %. Výrobca z Mladej Boleslavi už skôr uviedol, že výpadok dodávok káblových zväzkov mu komplikuje výrobu modelov Scala, Camiq alebo elektrického Enyaqu. Ukrajinský dodávateľ káblov nakoniec výrobu dokázal obnoviť až ku koncu marca.



Zatiaľ čo osobných áut sa vyrobilo menej, producentom ostatných typov vozidiel sa darilo. Produkcia autobusov sa zvýšila o 12 % na 1245. Aj český producent nákladných áut Tatra Trucks zvýšil výrobu, a to o 61 na 402 vozidiel.



Výrazne vzrástla produkcia motocyklov Jawa. Celkovo sa ich vyrobilo 678, čo znamená rast o 407 kusov.