Výroba áut v Spojenom kráľovstve v októbri klesla
Výroba úžitkových vozidiel sa v októbri znížila, už siedmy mesiac po sebe, a to až o 74,9 % len na 3106 kusov.
Autor TASR
Londýn 28. novembra (TASR) - Výroba áut v Spojenom kráľovstve v októbri klesla o 31 %. Dôvodom bol kybernetický útok na automobilku Jaguar Land Rover (JLR) a tiež slabý export. Ukázali to v piatok údaje Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
Kombinovaná produkcia osobných automobilov a úžitkových vozidiel v Spojenom kráľovstve v októbri medziročne klesla o 30,9 % na 62.116 kusov, uviedlo SMMT. Tento prudký pokles odráža pretrvávajúce dôsledky rozsiahleho kybernetického incidentu, ktorý narušil prevádzku najväčšieho britského výrobcu automobilov JLR, ako aj širšie štrukturálne tlaky v automobilovom sektore.
Výroba osobných automobilov klesla o 23,8 % na 59.010 kusov. Október bol prvým mesiacom postupného reštartu JLR po kybernetickom útoku, ktorý si začiatkom jesene vynútil dočasné zastavenie výroby.
Produkcia pre domáci trh pritom v októbri klesla o 10,6 % na 13.785 kusov, zatiaľ čo na export sa znížila o 27,1 % na 45.225 kusov. Dodávky na najväčšie zámorské trhy Spojeného kráľovstva, najmä do Európskej únie (EÚ,) USA a Japonska klesli, hoci vývoz do Turecka a Číny vzrástol.
Výroba úžitkových vozidiel sa v októbri znížila, už siedmy mesiac po sebe, a to až o 74,9 % len na 3106 kusov. SMMT pripísalo tento kolaps produkcie predovšetkým konsolidácii prevádzky významného výrobcu na severozápade krajiny.
Jediným svetlým bodom v októbri bol pokračujúci rast produkcie elektrifikovaných vozidiel. Takmer polovica všetkých automobilov vyrobených v októbri, konkrétne 46,2 %, boli elektrické, plug-in hybridné alebo hybridné modely. Produkcia elektrifikovaných vozidiel vzrástla o 10,4 % na 27.287 kusov, čo zdôrazňuje prechod britského priemyslu na výrobu elektromobilov, a to aj napriek tomu, že domáci dopyt je stále pod tlakom.
