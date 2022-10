Výroba áut v Spojenom kráľovstve v septembri klesla

Londýn 27. októbra (TASR) - Výroba áut v Spojenom kráľovstve sa v septembri znížila, prvýkrát za päť mesiacov. Produkciu opäť zabrzdili vážne problémy v dodávateľskom reťazci. Uviedlo to vo štvrtok britské združenie výrobcov a predajcov motorových vozidiel (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa najnovších údajov SMMT výroba áut v Británii v septembri klesla medziročne o 6 % na 63.125 vozidiel zo 67.173 kusov v rovnakom mesiaci vlani a po silnom náraste o 34 % v auguste. Dôvodom boli opäť vážne problémy v dodávateľských reťazcoch, ku ktorým sa pridali vyššie náklady na energiu.



Oproti septembru 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, sa produkcia áut tento rok v septembri prepadla o 47 % zo 120.729 vozidiel pred tromi rokmi.



Združenie SMMT ďalej uviedlo, že kým sa výroba vozidiel pre domáci trh v septembri znížila len mierne, o 0,9 %, počet áut vyrobených na export klesol o 7,4 %. Dodávky sa znížili najmä do Európskej únie, Spojených štátov a Číny, zatiaľ čo export do Južnej Kórey, Austrálie a Turecka stúpol.



Napriek celkovému poklesu výroby áut v septembri sa produkcia batériových elektrických vozidiel výrazne zvýšila o 16,6 % na 8856 kusov.



Automobilky v Spojenom kráľovstve zatiaľ v tomto roku vyrobili 52.888 elektrických vozidiel, čo predstavuje nárast o 19,3 % v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi minulého roka. A 78,4 % z elektromobilov išlo na export. To ukazuje, že Spojené kráľovstvo je schopné vyrábať špičkové vozidlá s nulovými emisiami, ktoré sú veľmi žiadané po celom svete, uviedlo SMMT.



"Napriek súčasným ťažkostiam sú naši výrobcovia automobilov odolní a majú dobrú pozíciu na to, aby zvýšili produkciu najnovších vozidiel s nulovými emisiami, ktoré pomôžu oživiť hospodárstvo, vytvoria pracovné miesta a podporia rast," povedal Mike Hawes, generálny riaditeľ SMMT.



"Úspech však nie je zaručený a na realizáciu svojho potenciálu musí tento sektor Spojeného kráľovstva prilákať nové investície, čo znamená vytvorenie konkurenčných investičných podmienok," dodal.