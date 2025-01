Výroba áut v továrňach Stellantisu v Taliansku klesla o 37 %

Miláno 3. januára (TASR) - Výroba vozidiel v továrňach automobilovej skupiny Stellantis v Taliansku klesla v minulom roku o 37 %. Ukázali to v piatok údaje odborov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Skupina sa pri riešení nadmernej kapacity v Taliansku vo veľkej miere spoliehala na štátom financované schémy dočasného prepúšťania. Spoločnosť Stellantis v decembri predstavila plán na zvýšenie výroby, ale to sa očakáva až od roku 2026, a to vďaka uvedeniu nových modelov.



Odborový zväz FIM-CISL uviedol, že Stellantis, ktorý vznikol v roku 2021 zlúčením automobiliek Fiat a Chrysler a francúzskej skupiny PSA Peugeot Citroën, vlani vyrobil v Taliansku 475.090 vozidiel. To je citeľne menej než 751.384 áut vyrobených v roku 2023.



Klesla najmä výroba osobných áut, až o 46 %, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1956. Produkcia nových úžitkových vozidiel vlani klesla o 17 %.



Stellantis, štvrtý najväčší výrobca automobilov na svete, rovnako ako jeho európski rivali zápasí so slabým dopytom, najmä po plne elektrických vozidlách. Problémom je aj neistota v oblasti ďalších regulácií a tvrdá konkurencia čínskych výrobcov.



Odborový zväz FIM-CISL uviedol, že sa pripojí k protestu, ktorý v Bruseli plánuje odborová organizácia IndustriALL Europe na 5. februára, dva týždne predtým, ako Európska komisia predstaví svoju dohodu o "čistom priemysle" s nulovými emisiami.



Podľa lídra odborového zväzu Ferdinanda Uliana je dôležité prehodnotiť ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti zníženia emisií uhlíka z vozidiel, ktoré majú začať platiť od roku 2025.



"Je to boj o Európu," povedal Uliano o kríze, ktorej čelí európsky automobilový priemysel. "Jednotlivé krajiny môžu len stratiť."



Stellantis má päť závodov na výrobu automobilov v Taliansku plus jeden pre úžitkové vozidlá. Výroba v závode Mirafiori v Turíne vlani klesla o 70 %. Horšie sa darilo len závodu Maserati v Modene, kde sa výroba prepadla o 79 %.



"Veľmi sa bojíme o Maserati," povedal Uliano. "Očakávame rýchlo jasný a podrobný projekt pre Maserati," dodal.



Stellantis sa v decembri zaviazal investovať dve miliardy eur v Taliansku v roku 2025 na výrobu nových modelov v niektorých svojich závodoch v krajine.