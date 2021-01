Výroba automobilov v Británii v decembri aj za celý rok 2020 klesla

Londýn 28. januára (TASR) - Výroba automobilov v Británii v decembri 2020 klesla, a to medziročne o 2,3 % na 71.403 kusov. Dosiahla tak najnižšiu úroveň za štyri mesiace, pričom niektoré firmy zápasili s nedostatkom komponentov pre zatvorenie hraníc a blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu. Informovalo o tom vo štvrtok britské združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Za celý rok 2020 sa výroba automobilov v britských závodoch podľa údajov SMMT znížila o 29,3 % na 920.928 kusov, čo je najhorší výkon od roku 1984. Za tento pokles zodpovedá predovšetkým pandémia.



Výroba v ostrovných automobilkách bola počas celého roku 2020 vážne narušená. Blokády a opatrenia na dodržiavanie sociálneho dištancovania obmedzovali produkciu tovární. A neistota okolo dohody o obchode s Európskou úniou po brexite pokračovala až do Štedrého dňa.



Výroba áut na export sa pritom znížila o 29,1 %, zatiaľ čo produkcia pre domáci trh v Spojenom kráľovstve klesla o 30,4 %.



Vývoz tak aj napriek pandémii vo svete pokračoval, pričom do zahraničia odišlo viac ako 8 z 10 vozidiel vyrobených v Británii. EÚ zostala najväčším vývozným trhom pre automobilky zo Spojeného kráľovstva s podielom 53,5 % napriek tomu, že vlani tam celkový objem exportu klesol o 30,8 % na 400.460 vozidiel.