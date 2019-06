Výroba batérií má pre Nemecko strategický ekonomický význam

Doteraz nebolo jasné, v ktorom meste sa bude tento výskum a vývoj robiť. V súčasnosti sa prijalo rozhodnutie, že to bude v Münsteri, ktorý sa nachádza v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Berlín 28. júna (TASR) – Nemecká spolková vláda chce odstrániť zaostávanie krajiny vo vývoji batérií, a preto ich vývoj podporí sumou 500 miliónov eur. Ide jej o to, aby sa v Nemecku udržal celý proces od vývoja jednotlivých batériových komponentov až po ich recykláciu. Tomuto cieľu má pomôcť vývoj nových batériových prvkov a efektívny výrobný proces. Uviedla to v piatok ministerka školstva a výskumu Anja Karliczeková.



Doteraz nebolo jasné, v ktorom meste sa bude tento výskum a vývoj robiť. V súčasnosti sa prijalo rozhodnutie, že to bude v Münsteri, ktorý sa nachádza v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Jednotlivé úlohy vo výskume a vývoji batérií pripadnú aj mestám v ďalších spolkových krajinách, v Ulme, Salzgitteri, Karlsruhe a Augsburgu.



Spolková vláda bude v nasledujúcich týždňoch diskutovať s jednotlivými spolkovými krajinami o tom, akou sumou peňazí budú schopné prispieť na budovanie jednotlivých pracovísk. Vedenie Severného Porýnia-Vestfálska vyčlení na vybudovanie výskumného pracoviska 200 miliónov eur.



Kvalitné batérie budú významnou technológiou budúcnosti so strategickým významom. Karliczeková ju označila za technológiu, ktorá bude mať zásadný význam pre nemeckú ekonomiku.



Vývoj batérií sa má začať naplno od polovice roku 2022.