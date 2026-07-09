< sekcia Ekonomika
Výroba českých priemyselných firiem v máji medziročne stúpla
Medzimesačne sa celková produkcia českého priemyslu v máji zmenšila o 0,4 %.
Autor TASR
Praha 9. júla (TASR) - Tempo rastu produkcie priemyselného sektora v Českej republike sa v máji zrýchlilo na najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Výroba priemyslu v porovnaní s májom minulého roka sa po úprave o počet pracovných dní medziročne zvýšila o 2 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. V apríli sa produkcia odvetvia medziročne posilnila o 1,5 %. Výroba českého priemyslu rastie už od marca minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročný rast produkcie českého spracovateľského priemyslu sa v máji zrýchlil na 2,2 % po aprílovom zvýšení o 1,8 %. Výroba energetického sektora sa posilnila o 2,1 % po tom, ako sa v apríli zväčšila o 0,9 %. Zároveň sa zmiernil pokles produkcie sektora ťažby a dobývania. Výroba v tomto odvetví sa v máji oslabila o 8,3 % po aprílovom znížení o 12,9 %.
Medzimesačne sa celková produkcia českého priemyslu v máji zmenšila o 0,4 %.
Medziročný rast produkcie českého spracovateľského priemyslu sa v máji zrýchlil na 2,2 % po aprílovom zvýšení o 1,8 %. Výroba energetického sektora sa posilnila o 2,1 % po tom, ako sa v apríli zväčšila o 0,9 %. Zároveň sa zmiernil pokles produkcie sektora ťažby a dobývania. Výroba v tomto odvetví sa v máji oslabila o 8,3 % po aprílovom znížení o 12,9 %.
Medzimesačne sa celková produkcia českého priemyslu v máji zmenšila o 0,4 %.