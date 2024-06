Výroba dronov v Haniske ponúkne viac ako 200 nových pracovných miest

Haniska 17. júna (TASR) - Spoločnosť Tropozond, ktorá je súčasťou holdingu Skyeton Group, rozšíri ponuku zamestnania v metropole Šariša. Jej novú prevádzku v Haniske pri Prešove opustia už v tomto roku prvé bezpilotné lietadlá (drony) na civilné účely, ktoré sa tam budú vyrábať na ploche 1100 štvorcových metrov. Do konca roka má vzniknúť v Haniske i ďalších lokalitách viac ako 200 pracovných miest.



Podľa majiteľa holdingu Alexa Stepuru hľadali pre svoju investíciu dobre rozvinutú priemyselnú krajinu, kde bude dostatok šikovných a zručných zamestnancov. "Slovensko je slovanská krajina a má podobnú kultúru ako Ukrajina, kde už máme jednu podobnú továreň. Vieme, že tu nájdeme schopných a kvalifikovaných ľudí omnoho rýchlejšie, ako v niektorej inej krajine. Sme veľmi radi, že sme mohli investovať práve v Prešove," povedal Stepura.



Spoločnosť už pred spustením výroby v Haniske investovala tri milióny eur a vytvorila 26 pracovných miest. Do konca tohto roka k nim má pribudnúť ešte niekoľko desiatok ďalších. V nasledujúcich etapách investície plánuje spoločnosť dať do konca roka 2025 prácu celkovo viac než 200 zamestnancom nielen v Haniske, ale prípadne aj v iných lokalitách na východe Slovenska.



"Som presvedčený, že nová výrobná prevádzka zohrá dôležitú úlohu v našej globálnej stratégii a vytvorí kvalitné podmienky na to, aby sme mohli ďalej rásť na veľmi dynamickom svetovom trhu. Odberateľov našich produktov máme na viacerých kontinentoch. Prvé drony z Prešova by mali smerovať do Spojených arabských emirátov, kde budú využívané na monitoring ropovodov," uviedol na pondelkovej prezentácii spoločnosti Tropozond jej konateľ Dominik Varga.



V novom závode začali s náborom zamestnancov už pred niekoľkými mesiacmi. V súčasnosti hľadajú ďalších.



"V Prešove a okolí je potenciál nájsť kvalitných a šikovných zamestnancov. Prakticky celý výrobný proces bude prebiehať u nás. Už onedlho tu začneme produkovať špičkový bezpilotný systém Raybird, ktorý využívajú klienti z mnohých štátov," doplnil výrobný riaditeľ spoločnosti Slavomír Urban.



Spoločnosť Tropozond je členom Asociácie leteckého priemyslu SR. Špecializuje sa na výrobu bezpilotných leteckých systémov a ich komponentov pod obchodnou značkou Skyeton. Spoločnosť patrí pod rovnomenný holding so sídlom v Estónsku. Skupina Skyeton už roky vyvíja, vyrába a predáva bezpilotné systémy. Jej produkty sa používajú napríklad na kontrolu hraníc, mapovanie, monitorovanie potrubí, monitorovanie požiarov a podobne.