Výroba elektriny dosiahla v Nemecku rekordnú úroveň

Wiesbaden 12. marca (TASR) - Výroba zelenej elektrickej energie dosiahla vlani v Nemecku rekordnú úroveň. Až 59,4 % elektriny vyrobenej a dodanej do siete v roku 2024 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a vodná energia, fotovoltika a bioplyn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V minulom roku bolo takmer v každom mesiaci dodané do siete viac elektriny z obnoviteľných ako z konvenčných zdrojov energie, ako sú uhlie a zemný plyn, oznámil v stredu Spolkový štatistický úrad (Destatis). V celom roku 2024 sa množstvo zelenej elektriny medziročne zvýšilo o 2,3 % na 256,4 miliardy kilowatthodín. Rovnako ako v predchádzajúcom roku bola najdôležitejším zdrojom energie veterná energia s mierne zvýšeným podielom 31,5 % v porovnaní s 30,8 % v roku 2023. Výrazne vzrástlo množstvo elektriny dodanej do siete z fotovoltických zariadení, a to o 10,4 % na 59,5 miliardy kilowatthodín. Solárna energia sa tak na celkovej výrobe elektriny v Nemecku podieľala 13,8 %, čo je najvyššia hodnota od začiatku prieskumov v roku 2018.



Podiel uhlia na celkovej domácej výrobe elektriny klesol na najnižšiu zaznamenanú úroveň 22,5 %. V roku 2023 to bolo ešte 25,9 %. Celkovo sa v Nemecku v roku 2024 vyrobilo a do siete dodalo 431,5 miliardy kilowatthodín elektriny. Podľa predbežných údajov štatistického úradu to bolo o 3,6 % menej ako v roku 2023. Hlavnými dôvodmi boli nižší dopyt po elektrine v dôsledku poklesu priemyselnej výroby a zvýšený dovoz elektriny zo zahraničia.