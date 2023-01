Výroba elektriny v Mochovciach prvý raz prekročila 8000 gigawatthodín

Bratislava 19. januára (TASR) – Dva bloky jadrovej elektrárne Mochovce vlani vyrobili 8091 gigawatthodín (GWh) elektriny, čo je historicky najvyššia výroba od spustenia tejto elektrárne. Pod rekordný výsledok Mochoviec sa podpísalo zvýšenie účinnosti blokov, ktoré zahŕňalo výmenu turbín, rekonštrukciu ich pomocných systémov a zvýšenie účinnosti chladiacich veží, informovali vo štvrtok Slovenské elektrárne (SE). Spoločnosť vlani dodala do siete celkovo 17.039 GWh čo je približne 55 % z celkovej spotreby Slovenska. V roku 2021 SE dodali 17.271 GWh elektriny.



Štyri prevádzkované jadrové bloky vyrobili najviac elektriny vo svojej histórii a na dodávke Slovenských elektrární do siete dosiahli podiel až 86,44 %. "Po zarátaní produkcie z jadrových a vodných zdrojov tak spoločnosť dodáva takmer 95 % elektriny bez emisií skleníkových plynov," priblížila hovorkyňa SE Oľga Baková. Obdobným procesom zvýšenia účinnosti ako bloky v Mochovciach prešla v minulosti aj jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Tá však v roku 2022 neprekročila hranicu 8000 GWh, najmä z dôvodu prác na kondenzátoroch turbín. Na rozdiel od Mochoviec Jaslovské Bohunice slúžia aj na dodávku tepla do okolitých miest a obcí, čo znižuje objem vyrobenej elektriny.



Nižší objem vyrobenej elektriny vlani zaevidovali SE vo svojich vodných elektrárňach. Rok 2022 bol mimoriadne suchý, čo znížilo ich výrobu. Slovenské elektrárne na základe aktuálnej hydrologickej situácie postupne operatívne upravovali plán odstávok, ktoré sa musia robiť pre údržbu elektrární. Výroba elektriny z vody medziročne klesla z 2076 na približne 1831 GWh.



Podobne sa znížila aj produkcia tepelných elektrární. Pre problematické dodávky hnedého uhlia od Hornonitrianskych baní Prievidza vyrábala menej elektráreň v Novákoch. Keďže ide o dôležitého dodávateľa tepla v regióne, navyše viazaného povinnosťou dodávať elektrinu vo všeobecnom hospodárskom záujme, vypomôcť si museli hnedým uhlím z Českej republiky. Čistá dodávka do siete v Novákoch klesla o 9,45 %. Elektráreň končí výrobu k 31. decembru 2023.



Ďalšia tepelná elektráreň Vojany na východe Slovenska musela obmedziť výrobu pre postupný prechod z čierneho uhlia na spaľovanie tuhého druhotného paliva. Dodávky z Voján medziročne klesli o 26,28 %. Tepelné elektrárne patriace do spoločnosti Slovenské elektrárne vlani vyrobili takmer 1136 GWh a do siete dodali skoro 909 GWh.



Majoritným akcionárom SE je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške mierne vyše 66 %. Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní takmer 34 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.