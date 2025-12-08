< sekcia Ekonomika
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v Nemecku vzrástla
Veterná energia sa opäť stala najdôležitejším energetickým zdrojom a prispela viac ako štvrtinou (26,8 %) k mierne zvýšenej celkovej produkcii elektriny v objeme 98,3 miliardy kilowatthodín.
Wiesbaden 8. decembra (TASR) - Dve tretiny (64,1 %) elektriny vyrobenej v Nemecku v treťom štvrťroku pochádzali z obnoviteľných zdrojov. Podľa údajov, ktoré zverejnil v pondelok Spolkový štatistický úrad (Destatis), išlo o rekordné číslo za toto obdobie roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Veterná energia sa opäť stala najdôležitejším energetickým zdrojom a prispela viac ako štvrtinou (26,8 %) k mierne zvýšenej celkovej produkcii elektriny v objeme 98,3 miliardy kilowatthodín. Výroba elektriny z fotovoltických zariadení takisto vzrástla a s podielom 24,1 % bola v treťom štvrťroku druhým najdôležitejším zdrojom v domácej výrobe elektrickej energie. Zatiaľ čo veterná energia, fotovoltika, bioplyn a vodné elektrárne spolu dodali viac elektriny ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, podiel fosílnych palív na celkovej produkcii elektriny mierne klesol na 35,9 %.
Uhlie zostáva tretím najdôležitejším zdrojom energie pre výrobu elektriny v Nemecku. Uhoľné elektrárne zodpovedali za jednu pätinu (20,6 %) celkovej produkcie, zatiaľ čo v treťom štvrťroku 2025 to bolo 36,2 %. Naproti tomu výroba elektriny zo zemného plynu sa v treťom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila o 8,1 %. Plynové elektrárne tak tvorili 12 % domácej produkcie.
