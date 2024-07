Výroba elektriny z OZE by mala v EÚ prevýšiť výrobu z fosílnych palív

Bratislava 22. júla (TASR) - V Európskej únii (EÚ) by mala tento rok výroba elektriny z veterných a fotovoltických elektrární prekročiť výrobu z fosílnych palív. Význam obnoviteľných zdrojov energie (OZE) by mal rásť z dôvodu očakávaného rastu spotreby elektriny, ktorý by mal byť najvyšší za posledné dve desaťročia. Informovala o tom v pondelok Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).



"Po tom, čo v roku 2023 dodali obnoviteľné zdroje 30 % elektriny vo svete, dodajú podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (MEA) v roku 2025 až 35 % spotrebovanej elektriny. Ako vyplýva z tejto analýzy trhu s elektrinou, pod významný rast výroby elektriny sa podpísali najmä veterné a fotovoltické elektrárne, keďže vodné elektrárne v rôznych častiach sveta bojovali najmä so zníženou hladinou riek," priblížila SAPI. Tieto elektrárne majú okrem iného aj relatívne krátky čas výstavby a zároveň najnižšie výrobné ceny elektriny.



MEA predpokladá, že veterné a fotovoltické elektrárne vyprodukujú v tomto roku viac elektriny aj ako vodné elektrárne. Člen Výkonného výboru SAPI Ján Lacko však upozornil, že ich rozvoj na Slovensku stále spomaľujú povoľovacie procesy, ktoré spôsobili úplnú stagnáciu výstavby v medziročnom porovnaní.



Rast výroby z týchto zdrojov by mal zabezpečiť pokrytie 75 % očakávaného medziročného zvýšenia spotreby elektriny. Využívanie nových OZE podľa Lacka jasne ukazuje, že ich význam nie je len environmentálny, ale aj strategický. "Ak by sa odstránili legislatívne bariéry, tak je možné tieto zdroje nasadiť veľmi rýchlo a lokálne, obohacujúc energetický mix krajiny a zároveň pružne reagujúc na aktuálne energetické potreby domácností a firiem," skonštatoval v súvislosti so situáciou na Slovensku.



Dôvodom očakávaného vysokého rastu spotreby je opätovný nábeh energeticky intenzívneho priemyslu, ako je hutnícky priemysel. Významne k rastu spotreby prispieva aj rozvoj umelej inteligencie a dátové centrá. Kým v roku 2022 sa tento sektor podieľal na celosvetovej spotrebe približne jedným percentom, v roku 2026 by sa mal tento podiel zdvojnásobiť.