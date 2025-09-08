< sekcia Ekonomika
Výroba elektriny z uhlia v Nemecku v 1. polroku opäť vzrástla
Jeho podiel na celkovej produkcii sa zvýšil na 22,7 % z úrovne 20,9 % v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Wiesbaden 8. septembra (TASR) - V prvej polovici tohto roka v Nemecku opäť vzrástla výroba elektriny z uhlia. Jeho podiel na celkovej produkcii sa zvýšil na 22,7 % z úrovne 20,9 % v rovnakom období minulého roka. Nárast zaznamenal aj zemný plyn, a to o 1,7 percentuálneho bodu na 16,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Celkovo sa podiel konvenčných zdrojov energie v porovnaní s prvým polrokom 2024 zvýšil o 3,8 percentuálneho bodu na 42,2 %. Celkové množstvo elektrickej energie vzrástlo o 10,1 % na 93,2 miliardy kilowatthodín (kWh). Podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré by mali v zmysle zákona do roku 2030 tvoriť 80 % výroby elektriny v Nemecku, v prvom polroku klesol na 57,8 %. Dôvodom oslabenia obnoviteľných zdrojov bolo predovšetkým relatívne bezvetrie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výroba veternej energie tak klesla o 18,1 % na 60,2 miliardy kWh.
Vietor si s podielom 27,2 % naďalej udržal pozíciu najdôležitejšieho zdroja energie pred uhlím, zatiaľ čo fotovoltika tvorila v prvom polroku 17,8 % výroby elektriny v Nemecku.
