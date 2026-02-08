< sekcia Ekonomika
Výroba elektriny z vetra v Nemecku v minulom roku klesla
Výroba energie z veterných turbín na mori zostala stabilná alebo sa zvýšila.
Autor TASR
Hamburg 8. februára (TASR) - Veterné turbíny v Nemecku vyrobili v minulom roku menej elektriny napriek výraznému rozšíreniu kapacít. Produkcia na pevnine a mori dosiahla celkovo 132,6 terawatthodín (TWh) energie, čo je pokles zo 138,3 TWh v roku 2024, oznámil v nedeľu prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť TenneT Germany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa údajov Spolkovej sieťovej agentúry sa v Nemecku v roku 2025 vyrobilo celkovo 437,6 TWh elektriny. Pokles výroby veternej energie odvetvie pripisuje poveternostným podmienkam. „V roku 2025 fúkal len mierny vánok, najmä na pevnine, za normálnych okolností by bol výnos z vetra výrazne vyšší vďaka rozšíreniu kapacity veternej energie,“ uviedla spoločnosť 50Hertz, prevádzkovateľ siete zodpovedný za oblasť Baltského mora. Spoločnosť poznamenala, že rok 2023 bol najsilnejším veterným rokom za viac ako 20 rokov, zatiaľ čo rok 2024 sa pohyboval okolo dlhodobého priemeru.
Výroba energie z veterných turbín na mori zostala stabilná alebo sa zvýšila. Veterné elektrárne v Severnom mori v roku 2025 preniesli na pobrežie celkovo 20,8 TWh energie, čo je zhruba v súlade s predchádzajúcim rokom, uviedla spoločnosť TenneT Germany. Toto množstvo by podľa jej údajov stačilo na pokrytie ročnej spotreby elektriny približne 6,5 milióna domácností v Nemecku.
