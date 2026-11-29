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Výroba elektriny za prvých deväť mesiacov medziročne vzrástla o 2 %
Výroba elektriny bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných mesiacoch okrem júna a septembra.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Výroba elektriny na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 o 2 % na 21,960 terawatthodiny (TWh). Ešte o niečo viac sa zvýšila spotreba elektrickej energie, ktorá stúpla o 2,3 % na 20,626 TWh. Vyplýva to z predbežných údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy.
Výroba elektriny bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných mesiacoch okrem júna a septembra. Spotreba elektriny oproti minulému roku vzrástla v januári a od mája do augusta, zatiaľ čo vo februári, v marci, apríli a septembri bola nižšia.
Prebytok domácej výroby nad spotrebou sa prejavil aj v kladnej exportnej bilancii Slovenska, ktoré v čistom vyjadrení vyviezlo do zahraničia 1,334 TWh elektriny, čo je o 2 % menej ako vlani. Najsilnejšie exportné toky smerovali do Maďarska, kde vývoz prevýšil dovoz o 9,724 TWh, a na Ukrajinu s čistým vývozom 1,288 TWh. Naopak, na hraniciach s Českom (-6,824 TWh) a Poľskom (-2,854 TWh) prevažoval dovoz na Slovensko, pričom významná časť týchto objemov cez slovenskú sústavu len tranzitovala ďalej na juh a východ.
Výroba elektriny bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných mesiacoch okrem júna a septembra. Spotreba elektriny oproti minulému roku vzrástla v januári a od mája do augusta, zatiaľ čo vo februári, v marci, apríli a septembri bola nižšia.
Prebytok domácej výroby nad spotrebou sa prejavil aj v kladnej exportnej bilancii Slovenska, ktoré v čistom vyjadrení vyviezlo do zahraničia 1,334 TWh elektriny, čo je o 2 % menej ako vlani. Najsilnejšie exportné toky smerovali do Maďarska, kde vývoz prevýšil dovoz o 9,724 TWh, a na Ukrajinu s čistým vývozom 1,288 TWh. Naopak, na hraniciach s Českom (-6,824 TWh) a Poľskom (-2,854 TWh) prevažoval dovoz na Slovensko, pričom významná časť týchto objemov cez slovenskú sústavu len tranzitovala ďalej na juh a východ.