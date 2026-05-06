Streda 6. máj 2026
Výroba francúzskeho priemyslu v marci stúpla o 1 %

Paríž 6. mája (TASR) - Francúzska priemyselná produkcia sa v marci zotavila silnejším tempom, ako sa očakávalo. Ukázali to v stredu údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE. Priemyselná produkcia krajiny v marci medzimesačne vzrástla o 1 % po tom, ako vo februári o 0,9 % klesla. Výkon odvetvia prekonal očakávanie trhu, že sa posilní iba o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Produkcia francúzskeho odvetvia spracovateľského priemyslu sa v marci zväčšila o 1,2 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Oživeniu pomohol rast výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,3 % a zväčšenie produkcie dopravných prostriedkov o 2,3 %. Produkcia v segmente ťažby a dobývania, energetiky a zásobovania sa zvýšila o 0,3 % po februárovom poklese o 3,4 %.

Ekonómka banky ING Charlotte de Montpellierová však uviedla, že oživenie francúzskeho priemyslu pravdepodobne bude dočasné, keďže hospodársky rast ohrozuje slabý dopyt a riziká v oblasti energetiky. Napriek rastu priemyselnej produkcie v marci zostávajú vyhliadky pre francúzsku ekonomiku pochmúrne, uviedla ekonómka. Hrubý domáci produkt sa tento rok pravdepodobne posilní len o 0,6 % po vlaňajšom raste o 0,9 %.
