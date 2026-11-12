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Výroba humanoidných robotov v USA môže do roku 2030 výrazne vzrásť
Nedostatok pracovnej sily, zlepšujúca sa ekonomika a rastúce výrobné kapacity zvyšujú využitie humanoidných robotov vo výrobe, ako aj v logistike a skladovaní.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Výroba humanoidných robotov v Spojených štátoch by do konca tohto desaťročia mala dosiahnuť od 300.000 do 400.000 kusov. Do ďalších päť rokov by sa potom mala zvýšiť na 1,5 milióna. Uviedla to v najnovšom odhade zverejnenom vo štvrtok americká banka J.P. Morgan, ktorá poukázala na fakt, že toto odvetvie postupne prechádza od testovania do reálnej prevádzky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nedostatok pracovnej sily, zlepšujúca sa ekonomika a rastúce výrobné kapacity zvyšujú využitie humanoidných robotov vo výrobe, ako aj v logistike a skladovaní, kde sa firmy snažia zautomatizovať opakujúce sa úlohy. Podľa J.P. Morgan náklady na humanoidné roboty sú takmer totožné s nákladmi na pracovnú silu. Využitie robotov vo viacerých zmenách by mohlo priniesť úspory približne 100.000 USD (89.871 eur) ročne na zákazníka.
„Pokrok v najbližšom období však obmedzuje nedostatočná ponuka. Ide najmä o komponenty ako robotické ruky, pohony a riadiace jednotky a problémom je aj výrobná kapacita v tomto odvetví,“ uviedla J.P. Morgan. Zmenu by mohli priniesť závery americkej administratívy, že dovoz robotických systémov a priemyselných strojov a zariadení zvyšuje riziko pre národnú bezpečnosť. To sa môže podľa J.P. Morgan odraziť na vyšších dovozných clách a ďalších opatreniach proti dovozu, čo by viedlo k zvýšeniu domácej produkcie.
V najbližšom období by sa mohla zlepšiť najmä situácia v oblasti dodávateľov komponentov. J.P. Morgan očakáva, že trh s kľúčovými komponentmi ako pohony, motory a kamerové systémy by mohol do roku 2035 vzrásť na 30 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1127 USD)
Nedostatok pracovnej sily, zlepšujúca sa ekonomika a rastúce výrobné kapacity zvyšujú využitie humanoidných robotov vo výrobe, ako aj v logistike a skladovaní, kde sa firmy snažia zautomatizovať opakujúce sa úlohy. Podľa J.P. Morgan náklady na humanoidné roboty sú takmer totožné s nákladmi na pracovnú silu. Využitie robotov vo viacerých zmenách by mohlo priniesť úspory približne 100.000 USD (89.871 eur) ročne na zákazníka.
„Pokrok v najbližšom období však obmedzuje nedostatočná ponuka. Ide najmä o komponenty ako robotické ruky, pohony a riadiace jednotky a problémom je aj výrobná kapacita v tomto odvetví,“ uviedla J.P. Morgan. Zmenu by mohli priniesť závery americkej administratívy, že dovoz robotických systémov a priemyselných strojov a zariadení zvyšuje riziko pre národnú bezpečnosť. To sa môže podľa J.P. Morgan odraziť na vyšších dovozných clách a ďalších opatreniach proti dovozu, čo by viedlo k zvýšeniu domácej produkcie.
V najbližšom období by sa mohla zlepšiť najmä situácia v oblasti dodávateľov komponentov. J.P. Morgan očakáva, že trh s kľúčovými komponentmi ako pohony, motory a kamerové systémy by mohol do roku 2035 vzrásť na 30 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1127 USD)