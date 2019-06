Výroba novej Astry v závode firmy Vauxhall závisí od podmienok brexitu

PSA ďalej informovala o tom, že investuje do závodu Opel v Rüsselsheime v Nemecku, kde sa bude tiež vyrábať Opel Astra od roku 2021.

Londýn 28. júna (TASR) - Nová generácia modelu Opel Astra sa bude vyrábať v závode britskej automobilky Vauxhall v Ellesmere Port, len ak sa dosiahne uspokojivá dohoda o brexite. Uviedol to majiteľ závodu, francúzska skupina PSA Peugeot-Citröen.



PSA ďalej informovala o tom, že investuje do závodu Opel v Rüsselsheime v Nemecku, kde sa bude tiež vyrábať Opel Astra od roku 2021. Jej rozhodnutie je však podmienené prijatím dohody o výrobe nových vozidiel s odborármi. Týka sa pracovných postupov a podmienok.



V súčasnosti sa Opel Astra vyrába v britskom prístave Ellesmere Port v grófstve Cheshire a tiež v poľskom meste Gliwice.



Skupina PSA upozornila na to, že konečné rozhodnutie o výrobe novej generácie tohto modelu v závode Ellesmere Port, ktorý bol otvorený v roku 1962, bude závisieť od podmienok budúcich odchodných vzťahov Spojeného kráľovstva a Európskej únie a tiež od schválenia dohody o nových vozidlách, o ktorej rokuje s odborovou organizáciou Unite. Zdroje z priemyslu uviedli, že minimum pre PSA je záväzok hladkého obchodu po brexite.



Výroba nového modelu v Ellesmere Port by pomohla zabezpečiť budúcnosť závodu, ktorá je neistá, odkedy skupina PSA prevzala kontrolu nad firmou Vauxhall v roku 2017. Podľa pôvodného plánu by sa Ellesmere Port mal stať jedným z dvoch závodov, ktoré budú vyrábať novú Astru od roku 2021.



Továreň v súčasnosti vyrába staršiu verziu Astry, ale jej odbyt klesol a počet zamestnancov v závode sa od jeho prevzatia znížil takmer na polovicu.



Výroba automobilov v Británii sa už zhruba rok znižuje v dôsledku neistoty spojenej s brexitom. Automobilový priemysel Spojeného kráľovstva dostal v posledných mesiacoch sériu úderov, keď Honda oznámila, že v roku 2021 zatvorí svoj závod vo Swindone.



Ford tiež povedal, že jeho závod na výrobu motorov v Bridgende v južnom Walese sa zatvorí v septembri 2020, čo prinesie stratu 1700 pracovných miest.



Japonskí výrobcovia vrátane Nissanu varovali už po referende vládu v Londýne, že neistota okolo brexitu im nepomáha pri „plánovaní budúcnosti“. Začiatkom tohto roka sa Nissan nakoniec rozhodol vyrábať ďalší model X-Trail v Japonsku a nie v Sunderlande.