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Výroba osobných áut v Británii v júli medziročne klesla o desatinu
Dôvodom poklesu bol slabší dopyt po britských vozidlách v zahraničí a skoršie výrobné odstávky na pravidelnú údržbu závodov.
Autor TASR
Londýn 27. augusta (TASR) - Produkcia osobných áut vo Veľkej Británii sa v júli medziročne oslabila o 10,6 % na 61.767 kusov po júnovom znížení o 1,3 %. Dôvodom poklesu bol slabší dopyt po britských vozidlách v zahraničí a skoršie výrobné odstávky na pravidelnú údržbu závodov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Export automobilov z Británie sa v júli zmenšil o 16 %. Dodávky do Európskej únie sa oslabili o 15 %, do USA klesli o 18 %, do Turecka o 19 %, na japonský trh o 24 % a do Číny až o 37 %. Pokles odbytu v zahraničí však do značnej miery vykompenzoval rast odbytu na domácom trhu.
Britská výroba úžitkových vozidiel sa v júli tiež prudko oslabila, a to o 34 % na 1888 kusov. Produkcia úplne elektrických a hybridných automobilov sa však zvýšila o 6,8 % na 25.678 kusov.
Od začiatku roka do záveru júla britské továrne vyrobili takmer 450.000 osobných a úžitkových vozidiel. Podľa SMMT by celková produkcia mohla do konca desaťročia dosiahnuť 1 milión kusov ročne, ak výrobcovia zabezpečia nové investície a zlepšia konkurencieschopnosť.
Export automobilov z Británie sa v júli zmenšil o 16 %. Dodávky do Európskej únie sa oslabili o 15 %, do USA klesli o 18 %, do Turecka o 19 %, na japonský trh o 24 % a do Číny až o 37 %. Pokles odbytu v zahraničí však do značnej miery vykompenzoval rast odbytu na domácom trhu.
Britská výroba úžitkových vozidiel sa v júli tiež prudko oslabila, a to o 34 % na 1888 kusov. Produkcia úplne elektrických a hybridných automobilov sa však zvýšila o 6,8 % na 25.678 kusov.
Od začiatku roka do záveru júla britské továrne vyrobili takmer 450.000 osobných a úžitkových vozidiel. Podľa SMMT by celková produkcia mohla do konca desaťročia dosiahnuť 1 milión kusov ročne, ak výrobcovia zabezpečia nové investície a zlepšia konkurencieschopnosť.