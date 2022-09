Výroba piva v EÚ v roku 2021 vzrástla, najviac piva vyviezlo Holandsko

Brusel/Amsterdam 5. septembra (TASR) - Holandsko bolo vlani najväčším exportérom piva zo všetkých európskych krajín a najviac piva doviezli Francúzi. Uviedol holandský internetový denník NL Times s odvolaním sa na najnovšie údaje Eurostatu, štatistického úradu EÚ.



Eurostat v správe vydanej 30. augusta uviedol, že v roku 2021 členské štáty EÚ vyrobili 33,1 miliardy litrov piva s obsahom alkoholu, a takmer 1,7 miliardy litrov piva, ktoré obsahovalo menej ako 0,5 % alkoholu alebo bez obsahu alkoholu.



V porovnaní s rokom 2020 došlo v Únii k zvýšeniu výroby alkoholického aj nealkoholického piva. Výroba nealkoholického piva vzrástla takmer o 20 %, kým nárast výroby piva s obsahom alkoholu bol takmer 3-percentný. V roku 2021 sa celková produkcia piva v EÚ rovnala takmer 78 litrom na obyvateľa.



Spomedzi členských štátov EÚ (s dostupnými údajmi) bolo v roku 2021 rovnako ako v roku 2020 najväčším producentom piva Nemecko so 7,5 miliardy litrov (23 % z celkovej produkcie EÚ). Približne štvrtina všetkého piva uvareného vlani v Európe pochádzala z tejto krajiny. Nasledovalo Poľsko a Španielsko (3,7 miliardy litrov, 11 %) a Holandsko (2,5 miliardy litrov, 7 %). Produkcia týchto štyroch krajín predstavuje 52 % celkovej produkcie piva v EÚ.



Najväčším vývozcom piva bolo vlani Holandsko, ktoré vyviezlo približne 1,9 miliardy litrov alkoholického piva do krajín v EÚ aj mimo nej (21 % všetkých vývozov). Na druhom mieste bolo Belgicko (približne 1,7 miliardy litrov, 19 %), nasledované Nemeckom (1,6 miliardy, 17 %) a potom Českom a Francúzskom (obe 0,5 miliardy litrov, 6 %).



Hlavnými destináciami vývozu európskeho piva do krajín mimo EÚ boli vlani Spojené kráľovstvo (902 miliónov litrov, 22 % celkového exportu piva mimo EÚ), Spojené štáty (765 miliónov litrov, 19 %), Rusko (391 miliónov litrov, 9 %), Čína (340 miliónov litrov, 8 %) a Južná Kórea (168 miliónov litrov, 4 %).



Najväčším dovozcom pivného moku z krajín EÚ aj mimo nej sa vlani stalo Francúzsko s 0,8 miliardy litrov, čo predstavuje 16 % celkového dovozu piva do Únie. Na druhom a treťom mieste sa ocitli Taliansko a Nemecko s takmer 0,7 miliardy litrov dovezeného piva (13 %), za nimi nasledovalo Holandsko (0,6 miliardy litrov, 12 %) a Španielsko (0,5 miliardy litrov, 10 %).



Dovoz alkoholického piva z krajín mimo EÚ bol však vlani okrajový v porovnaní s dovozmi v rámci Únie. Európania uprednostnili najviac britské pivo (248 miliónov litrov, 47 % všetkých dovozov) a mexické pivo (122 miliónov litrov, 23 %). Do štatistík vošli aj dovozy zo Srbska (46 miliónov litrov, 9 %), Bieloruska (26 miliónov litrov, 5 %) a Ukrajiny (17 miliónov litrov, 3 %).



Podľa údajov Eurostatu sa presadzuje aj nealkoholické pivo, keď minulý rok sa v EÚ vyrobilo o 20 percent viac tohto druhu nápojov ako v roku 2020.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)