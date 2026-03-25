Výroba ruského priemyselného odvetvia klesla druhý mesiac v rade
Výroba ruského spracovateľského priemyslu sa vo februári znížila o 2,8 % po januárovom poklese o 3 %.
Autor TASR
Moskva 25. marca (TASR) - Produkcia ruského priemyselného sektora sa vo februári zmenšila o 0,9 % po tom, ako sa v januári oslabila o 0,8 %. Nenaplnili sa tak očakávania, že sa o 1,1 % posilní. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výroba ruského spracovateľského priemyslu sa vo februári znížila o 2,8 % po januárovom poklese o 3 %. Ťažba surovín sa však zvýšila, a to o 0,9 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stúpla o 0,5 %. Za prvé dva mesiace tohto roka sa ruské priemyselné odvetvie celkovo zmenšilo o 0,8 %.
Tempo rastu ruskej priemyselnej produkcie sa v minulom roku spomalilo na úroveň 1,3 % po tom, ako sa v roku 2024 výroba zväčšila o 5,1 %. Ruské ministerstvo hospodárstva predpovedá, že za celý tento rok sa priemyselná výroba krajiny zväčší o 2,3 %. Svoje prognózy sa rezort chystá aktualizovať v apríli.
