Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Ekonomika

Výroba španielskeho priemyslu sa v apríli medziročne zväčšila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V porovnaní s marcom sa celková španielska priemyselná produkcia v apríli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v marci medzimesačne o 2,4 % vzrástla.

Autor TASR
Madrid 4. júna (TASR) - Priemyselná produkcia Španielska sa v apríli medziročne už druhý mesiac v rade zvýšila. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny INE. Priemyselná výroba v porovnaní s aprílom minulého roka po očistení o kalendárne vplyvy vzrástla o 2 %. Tempo jej posilňovania na tejto báze sa tak zrýchlilo po tom, ako v marci stúpla o 1,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa neupravených údajov sa produkcia španielskeho priemyselného sektora v apríli medziročne zväčšila o 4,2 % po raste o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Zvýšila sa výroba vo všetkých segmentoch priemyselného odvetvia okrem produkcie spotrebných tovarov, ktorá sa o 0,6 % zmenšila. Výroba investičných tovarov medziročne vzrástla o 3,6 % a produkcia energií sa zvýšila o 2,4 % a výroba medziproduktov stúpla o 2,1 %.

V porovnaní s marcom sa celková španielska priemyselná produkcia v apríli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v marci medzimesačne o 2,4 % vzrástla.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka