< sekcia Ekonomika
Výroba španielskeho priemyslu sa v apríli medziročne zväčšila
V porovnaní s marcom sa celková španielska priemyselná produkcia v apríli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v marci medzimesačne o 2,4 % vzrástla.
Autor TASR
Madrid 4. júna (TASR) - Priemyselná produkcia Španielska sa v apríli medziročne už druhý mesiac v rade zvýšila. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny INE. Priemyselná výroba v porovnaní s aprílom minulého roka po očistení o kalendárne vplyvy vzrástla o 2 %. Tempo jej posilňovania na tejto báze sa tak zrýchlilo po tom, ako v marci stúpla o 1,9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa neupravených údajov sa produkcia španielskeho priemyselného sektora v apríli medziročne zväčšila o 4,2 % po raste o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Zvýšila sa výroba vo všetkých segmentoch priemyselného odvetvia okrem produkcie spotrebných tovarov, ktorá sa o 0,6 % zmenšila. Výroba investičných tovarov medziročne vzrástla o 3,6 % a produkcia energií sa zvýšila o 2,4 % a výroba medziproduktov stúpla o 2,1 %.
V porovnaní s marcom sa celková španielska priemyselná produkcia v apríli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v marci medzimesačne o 2,4 % vzrástla.
Podľa neupravených údajov sa produkcia španielskeho priemyselného sektora v apríli medziročne zväčšila o 4,2 % po raste o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Zvýšila sa výroba vo všetkých segmentoch priemyselného odvetvia okrem produkcie spotrebných tovarov, ktorá sa o 0,6 % zmenšila. Výroba investičných tovarov medziročne vzrástla o 3,6 % a produkcia energií sa zvýšila o 2,4 % a výroba medziproduktov stúpla o 2,1 %.
V porovnaní s marcom sa celková španielska priemyselná produkcia v apríli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v marci medzimesačne o 2,4 % vzrástla.