Výroba v Ázii zaznamenala prepad, v mnohých na historické minimá

Soul 4. mája (TASR) - Aktivita výrobného sektora v Ázii zaznamenala minulý mesiac prudký pokles a ani vyhliadky na najbližšie obdobie nie sú optimistické, keďže rozšírenie sa nového koronavírusu do celého sveta skresalo globálnu produkciu a následne dopyt.



Ako uviedla spoločnosť IHS Markit, ktorá spracováva údaje o aktivite výrobného sektora, sektora služieb a celkového súkromného sektora, aktivita vo výrobnom sektore prehĺbila pokles vo všetkých ázijských ekonomikách. V niektorých z nich klesla na historické minimá a v ďalších na najnižšiu úroveň minimálne od svetovej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre juhokórejský výrobný sektor klesol v apríli na 41,6 bodu, čo je najnižšia hodnota od januára 2009. Podobne aj v prípade Japonska, tretej najväčšej ekonomiky sveta, klesla aktivita vo výrobnom sektore na 11-ročné minimum. Rovnako sa vyvíjala situácia vo výrobnom sektore Taiwanu, ktorý patrí k najväčším producentom komponentov pre IT sektor. Aj tam klesla aktivita vo výrobnom sektore v apríli na 11-ročné minimum, zatiaľ čo v marci ešte zaznamenala rast.



Ešte horšie sa vyvíjal výrobný sektor v Indii, tretej najväčšej ekonomike Ázie, kde aktivita klesla na historické minimum. Rovnaké údaje vykázali Vietnam, Indonézia a Malajzia.



"Zlou správou je, že pandémia nového koronavírusu zasiahla výrobný sektor po celom svete, pričom mnohé krajiny ešte nemajú to najhoršie za sebou," uviedol Alex Holmes, ekonóm Capital Economics pre oblasť Ázie.



"Celosvetový dopyt sa prepadol a myslíme si, že sa ešte neodrazil od dna. Najnovšie údaje z USA a zo západnej Európy naznačujú bezprecedentný pokles dopytu. Ekonomika Číny sa síce už začala zotavovať, aj tam však dopyt zostáva veľmi slabý," dodal Holmes.