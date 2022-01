Výroba v Slovalcu sa môže i zastaviť, hlinikáreň sa prepúšťať nechystá

Žiar nad Hronom 3. januára (TASR) – Znižovanie výroby v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom môže ďalej pokračovať, spoločnosť však zatiaľ zamestnancov prepúšťať neplánuje. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Milan Veselý.



Redukciu produkcie v spoločnosti Slovalco približne na 60 % výrobnej kapacity oznámil koncom roka jej väčšinový vlastník Norsk Hydro, zníženie produkcie predstavuje ročnú redukciu výroby hliníka o 35.000 ton. Zmluvne dohodnuté dodávky pokryje Norsk Hydro produkciou z hlinikární v zahraničí.



"Je to logické rozhodnutie, ktoré nadväzuje na neudržateľnú situáciu s rapídnym nárastom cien elektriny. Bohužiaľ, pokiaľ nebudú aj na Slovensku platiť porovnateľné podmienky ako napríklad v Česku, Nemecku a iných členských štátoch Európskej únie, nevidíme možnosť pokračovať s výrobou po roku 2022, a tak znižovanie výroby môže ďalej pokračovať," uviedol Veselý. Ako dodal, reálna je v budúcnosti aj možnosť úplného zastavenia pecí.



S útlmom výroby sa v Slovalcu začne v najbližších týždňoch, prvým krokom bude odstavenie stratovej výroby primárnych zliatin určených pre automobilový priemysel. Zachovaná ostane výroba hliníkových čapov, ktoré sa využívajú v stavebníctve. Detailný harmonogram odstávok a potrebných prác na zabezpečenie plynulosti spoločnosť pripravuje v týchto dňoch. Napriek útlmu výroby sa však hlinikáreň zatiaľ prepúšťať nechystá.



"Chceme si zachovať schopnosť využiť plný počet našich zamestnancov pre prípad, že by sa prístup vlády zmenil a došlo by aj k stabilizácii cien energií na prijateľnejšiu úroveň. Zamestnanci zatiaľ budú robiť potrebné práce zamerané na výrobnú údržbu, doškoľovanie, alebo si vyčerpajú dovolenky," doplnil Veselý.



Podľa generálneho riaditeľa Slovalca je cena elektriny na rok 2022 v porovnaní s minulými rokmi niekoľkonásobne vyššia a tento nárast nedokážu kompenzovať ani zvýšené ceny hliníka. Vedenie spoločnosti kritizuje, že v súvislosti s rekordnými cenami energií nebola na Slovensku dodnes predložená žiadna legislatíva, ktorá by energeticky náročnému priemyslu zabezpečila dlhodobé fungovanie v stabilnejšom a predvídateľnejšom prostredí.



Slovalco je jediným výrobcom hliníka na Slovensku, v súčasnosti sa zameriava na recykláciu hliníka s mnohonásobne nižším ekologickým dosahom ako primárna výroba z oxidu hlinitého. Hlinikáreň disponuje celkom 226 pecami a zamestnáva približne 500 ľudí. Jej menšinovým vlastníkom je Penta Investments Group.