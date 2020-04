Trnavská automobilka necháva výrobu naďalej pozastavenú

Trnava 16. apríla (TASR) – Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia neobnoví výrobu ani v nasledujúcom týždni do 26. apríla. Dôvodom sú pretrvávajúce komplikácie, spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Potvrdil to hovorca Peter Švec.



"O ďalšom vývoji budeme informovať v piatok 24. apríla," informoval Švec.



Automobilka prerušila výrobu 19. marca z troch dôvodov. "Bola to ochrana zamestnancov pred novým koronavírusom, komplikácie s dodávkami dielov a pokles dopytu o priepastných viac ako 90 %, spôsobených opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19," uviedol v tom čase Švec. Aj počas prerušenej výroby spoločnosť prijala ďalšie opatrenia pre zvýšenie štandardu zdravotnej bezpečnosti zamestnancov.



Aktuálne vytvára automobilka v Trnave okolo 4500 pracovných postov.