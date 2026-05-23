Výroba vegetariánskych alternatív k mäsu v Nemecku vlani klesla
Autor TASR
Wiesbaden 23. mája (TASR) - Výroba vegetariánskych a vegánskych alternatív k mäsu v Nemecku po dlhom období rastu mierne klesla. Produkcia potravín určených ako náhrada za mäso v minulom roku dosiahla 124.900 ton, čo je o 1,2 % menej ako v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu.
Od roku 2019, v ktorom sa vyrobilo 64.000 ton náhrad mäsa, produkcia vzrástla viac ako dvojnásobne. Dopyt po výrobkoch s označením ako vegetariánske rezne alebo tofu klobásy síce v Nemecku v uplynulých rokoch rástol, v porovnaní s pravým mäsom však tvoria len malú časť trhu. V roku 2025 sa v krajine vyprodukovalo mäso a mäsové výrobky v hodnote vyše 45,2 miliardy eur, čo je o 2 % viac ako v predchádzajúcom roku. Produkcia mäsa tak bola v porovnaní s jeho náhradami viac ako 70-krát vyššia. Alternatívy k mäsu vyrobené v Nemecku mali v roku 2025 hodnotu 636,2 milióna eur, čo je o 2,2 % menej ako v predchádzajúcom roku.
Spotreba mäsa v Nemecku po rokoch poklesu opäť mierne vzrástla. Podľa predbežných údajov dosiahla v roku 2025 v priemere 54,9 kilogramu na obyvateľa, zatiaľ čo v roku 2024 to bolo 53,5 kilogramu.
