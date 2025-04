Výroba veternej a slnečnej energie v Číne prevýšila výrobu z tepla

Peking 25. apríla (TASR) - Čína v piatok uviedla, že jej produkcia energie z vetra a slnka v 1. štvrťroku 2025 po prvý raz prekonala výrobu energie z tepla, prevažne z uhlia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„V 1. štvrťroku 2025 dosiahla novoinštalovaná kapacita veternej a fotovoltaickej energie v Číne celkovo 74,33 milióna kilowattov, čím sa kumulatívna inštalovaná kapacita zvýšila na 1,482 miliardy kilowattov,“ uviedol čínsky národný energetický úrad.



„Prvýkrát tak prekonala inštalovaný výkon tepelnej energie (1,451 miliardy kilowattov),“ dodal bez toho, aby vo svojom krátkom vyhlásení definoval tepelnú energiu.



Čína, najväčší svetový producent skleníkových plynov, sa zaviazala dosiahnuť vrchol svojich emisií uhlíka do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060.



Zatiaľ čo približne 60 % energie v Číne pochádza z uhlia, krajina je tiež veľmocou v oblasti obnoviteľnej energie. Podľa výsledkov štúdie zverejnenej minulý rok buduje takmer dvakrát toľko veternej a solárnej kapacity než zvyšok sveta dohromady.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu (23. 4.) povedal, že „bez ohľadu na to, ako sa medzinárodná situácia zmení“, úsilie krajiny v boji proti klimatickej zmene sa nespomalí. Uviedol tiež, že Čína oznámi svoje záväzky na znižovanie emisií skleníkových plynov na rok 2035, známe ako národne stanovené príspevky (NDC), pred novembrovou konferenciou COP30 a budú sa vzťahovať na všetky skleníkové plyny, nielen na oxid uhličitý.



Americký prezident Donald Trump pritom vytiahol Spojené štáty, druhého najväčšieho znečisťovateľa na svete, z parížskej klimatickej dohody a zároveň prisľúbil rozsiahle rozšírenie využívania fosílnych palív.