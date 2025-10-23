< sekcia Ekonomika
Výroba Volkswagenu zatiaľ pokračuje, ale neistota okolo čipov je veľká
Európski výrobcovia automobilov bijú na poplach.
Autor TASR
Wolfsburg 23. októbra (TASR) - Výroba v hlavnom závode Volkswagenu (VW) bude počas nasledujúceho pracovného týždňa pokračovať podľa plánu. A to aj napriek riziku nedostatku čipov v dôsledku sporu medzi Holandskom a Čínou v súvislosti s ich výrobcom Nexperiou. Uviedol to vo štvrtok zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Po skončení nasledujúceho pracovného týždňa, ktorý bude v Nemecku skrátený v dôsledku štátneho sviatku, však existuje určitá neistota.
Hoci Volkswagen v súčasnosti neplánuje spustiť vo svojom hlavnom závode vo Wolfsburgu štátom podporovaný program skráteného pracovného času (tzv. kurzarbeit), automobilka vedie preventívne rokovania s úradom práce o tejto možnosti, dodal zdroj.
Európski výrobcovia automobilov bijú na poplach. Obávajú sa možného zastavenia výroby, ak sa spor nevyrieši, pričom čínsky zákaz vývozu produktov Nexperia zasiahne dodávateľské siete aj spoločností BMW a Mercedes.
Peking oznámil obmedzenia po tom, čo holandská vláda prevzala kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska materská spoločnosť Wingtech Technology, pre obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do Číny.
Spoločnosť Wingtech bola minulý rok zaradená na zoznam americkej vlády, ktorá ju označila za možné riziko pre národnú bezpečnosť.
Nexperia vyrába čipy, ktoré sa nepovažujú za sofistikované, ale sú potrebné vo veľkých objemoch a široko sa používajú v automobilovom priemysle a priemysle spotrebnej elektroniky. Väčšina čipov Nexperia sa vyrába v Európe, ale balí sa v Číne.
Zdroje z odvetvia uvádzajú, že je možná aj zmena dodávateľa, pričom za alternatívy sú považované spoločnosti Infineon, NXP a Texas Instruments. Ale to si vyžaduje čas vzhľadom na schvaľovacie procesy.
Volkswagen a Mercedes-Benz vo štvrtok uviedli, že hľadajú alternatívne dodávky, aby sa predišlo opakovaniu problémov s prerušením výroby ako v prípade krízy s polovodičmi počas pandémie ochorenia COVID-19.
