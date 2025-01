Výroba zelenej energie v Portugalsku dosiahla 2024 rekordnú úroveň

Lisabon 2. januára (TASR) - Výroba energie z obnoviteľných zdrojov vzrástla v Portugalsku minulý rok na rekordnú úroveň. A spotreba zemného plynu klesla na dvadsaťročné minimum, keďže krajina inštalovala viac solárnych panelov. Oznámil to tamojší prevádzkovateľ siete REN. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Z obnoviteľných zdrojov bolo v Portugalsku v minulom roku vyrobených až 71 % elektrickej energie. To je nárast zo 61 % v predchádzajúcom roku, uviedol operátor REN vo vyhlásení.



Vodné elektrárne vyrobili vlani 28 % elektriny spotrebovanej v Portugalsku. Nasledovala veterná energia (27 %), solárna energia (10 %) a energia z biomasy (6 %).



Najviac pritom stúpla výroba solárnej energie. Jej produkcia sa medziročne zvýšila o 37 %.



Medzitým spotreba zemného plynu klesla o 17 % na najnižšiu úroveň od roku 2003. Plyn sa podieľal len asi 10 % na výrobe elektriny, pričom jej celková spotreba v Portugalsku v roku 2024 vzrástla na najvyššiu úroveň od roku 2010.



Takmer všetok zemný plyn prišiel vlani do Portugalska po mori, z Nigérie a Spojených štátov.