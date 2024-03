Výrobca Adidas oznámil pokles tržieb za 4. kvartál aj nižšiu stratu

Herzogenaurach 13. marca (TASR) - Nemecký výrobca športových potrieb Adidas v stredu oznámil pokles tržieb vo 4. štvrťroku 2023 aj zníženie strát, ktoré spôsobili odpisy spojené s rozchodom s dizajnérom Yeezy Ye, rapperom predtým známym ako Kanye West, pre jeho antisemitské komentáre. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Tržby spoločnosti sa za tri mesiace do konca decembra 2023 znížili o 7,6 % na 4,81 miliardy eur z 5,21 miliardy eur pred rokom.



Prevádzková strata spoločnosti vo 4. štvrťroku klesla na 377 miliónov eur zo 724 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka 2022.



Čistá strata pripadajúca na akcionárov sa znížila na 379 miliónov eur z 512 miliónov eur rok predtým.



Strata na akciu bola 2,13 eura v porovnaní so stratou 2,87 eura na akciu pred rokom.



Pokiaľ ide o fiškálny rok 2024, Adidas očakáva, že vygeneruje prevádzkový zisk približne 500 miliónov eur a jeho tržby očistené od menových vplyvov sa zvýšia o stredne veľké jednociferné percento, a to za predpokladu, že Adidas predá zostávajúce zásoby produktov Yeezy.



Adidas sa rozišiel s dizajnérom v roku 2022 pre jeho antisemitské komentáre. To prinieslo nemeckej spoločnosti značné straty. Koncom februára Adidas oznámil, že tento rok chce dokončiť výpredaj zvyšných produktov zo svojho sortimentu Yeezy za ceny pokrývajúce náklady.