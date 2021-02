Výrobca agrotechniky Deere dosiahol v 1. kvartáli rekordný zisk

Moline 20. februára (TASR) - Americký koncern Deere dosiahol v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka 2020/2021 zisk vyše 1,2 miliardy USD, najvyšší vo svojej histórii. Prispel k tomu zvýšený dopyt po poľnohospodárskych a stavebných strojoch.



Najväčší producent poľnohospodárskej techniky na svete informoval, že v 1. štvrťroku, teda v období od novembra do konca januára, dosiahol čistý zisk 1,22 miliardy USD (1,01 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,87 USD. To je najvyšší kvartálny zisk v histórii firmy. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala spoločnosť zisk na úrovni 520 miliónov USD (1,63 USD/akcia).



Tržby za 1. kvartál dosiahli 9,11 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 19,4 %.



Spoločnosť uviedla, že vyššie ceny komodít a rastúci export, ako aj nižšie zásoby zariadení výrazne podporili dopyt po poľnohospodárskych strojoch. Napríklad dopyt po veľkých traktoroch pokračoval na prelome rokov v raste už štvrtý kvartál po sebe.



Deere očakáva pozitívny vývoj aj v nasledujúcom období. Počíta s tým, že dopyt po veľkých agromechanizmoch v USA a Kanade zaznamená tento rok rast o 15 až 20 %.



Za celý rok teraz firma očakáva čistý zisk v rozmedzí od 4,6 miliardy do 5 miliárd USD. Spoločnosť tak zlepšila pôvodnú prognózu, keďže v nej stanovila celoročný čistý zisk v rozmedzí 3,6 miliardy do 4 miliárd USD.



(1 EUR = 1,2139 USD)