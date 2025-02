Výrobca agrotechniky Deere vykázal v 1.kvartáli prepad tržieb aj zisku

Moline 13. februára (TASR) - Americký výrobca stavebných a poľnohospodárskych strojov Deere zaznamenal v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka výrazný pokles tržieb aj zisku, keď pre vysoké náklady stále viac farmárov obmedzuje kúpu nových strojov. Tržby spoločnosti klesli o viac než tretinu a zisk sa prepadol na polovicu v porovnaní s objemom zisku spred roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčší výrobca poľnohospodárskych strojov na svete vo štvrtok oznámil, že čisté tržby za 1. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje trojmesačné obdobie do konca januára, dosiahli 6,81 miliardy USD (6,57 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 35 %. Zaostali tak za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 7,7 miliardy USD.



Čistý zisk v 1. kvartáli dosiahol 869 miliónov USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk 1,75 miliardy USD. Zisk na akciu upravený o jednorazové položky dosiahol 3,19 USD. V tomto prípade firma Deere prekonala očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí odhadovali tento zisk na úrovni 3,11 USD/akcia.



Za výrazným poklesom tržieb aj zisku je zhoršujúca sa situácia amerických farmárov. Tí poukazujú na slabé príjmy a rastúce náklady, v dôsledku čoho namiesto kúpy novej techniky si poľnohospodárske stroje prenajímajú. Nepriaznivé údaje pritom spoločnosť vykázala v situácii, keď sa americké podniky pripravujú na dôsledky colnej politiky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od nástupu do funkcie v januári už uvalil nové dovozné clá na čínske produkty, na výrobky z Kanady a Mexika (platnosť predbežne odložil o mesiac) a najnovšie zaviedol aj clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka.



(1 EUR = 1,037 USD)